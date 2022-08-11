«Страшно и тяжело дышать»: В Донецке произошла утечка аммиака в результате украинского обстрела

В результате обстрела на территории Донецкого пивзавода начался пожар и утечка аммиака. Фото: t.me/donetsk

Вечером 10 августа вооруженные формирования Украины обстреляли пивоваренный завод, что в Калининском районе Донецка (практически на границе с Червоногвардейским районом Макеевки, — Авт.). В результате атаки произошла утечка химического вещества — аммиака. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Зона поражения составляет два километра. Рекомендует горожанам не находиться на улице и не открывать окна, — заявили в Штабе.

Столб дыма был виден и в Червоногвардейском районе Макеевки. Фото: t.me/donetsk

В МЧС ДНР сообщили, что по предварительной информации один человек погиб, еще двое пострадали.

Жители прилегающих к предприятию жилых кварталов рассказывают, что обстрел начался внезапно.

— Было тихо, как вдруг — «Ба-бах! Ба-Бах!», — рассказывает житель окраины Калининского района столицы Республики Сергей. — Все задрожало! У нас окно было открыто и видимо из-за взрывной волны с подоконника цветок в горше упал. Мы сразу же спустились в подвал, потому что такого мощного обстрела еще не было.

Началось возгорание. В небо поднялось огромный столб дыма.

— После взрывов начался пожар и этот дым понесло в сторону наших домов, — говорит дончанка Светлана. — Стоит неприятный запах, дерет в носу и стоит горечь во рту.

— Было страшно и тяжело дышать! Было разное, но то, что я испытала сегодня — не забуду никогда, — ужасается жительница Червоногвардейского района Макеевки Алла. — Я закрыла все окна. Стало еще душнее. Из-за паники меня бросило в жар. Думала сознание потеряю. А вода-то не идет! Слава богу остался небольшой запас, умылась, намочила простыни и занавесила окна и отдушник. Но страх еще не отступил.

В МЧС ДНР сообщили, что на территории пивзавода также загорелись пластиковые поддоны. Фото: t.me/donetsk

В министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР заявили, что в случае аварии населению необходимо находиться в помещениях.

— Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные пятипроцентным раствором лимонной или уксусной кислоты, — заявили в МЧС Республики.

В спасательном ведомстве также порекомендовали сообщить соседям о полученной информации. При необходимости оказать помощь людям пожилого возраста, больным и детям.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел Калининского района Донецка (а также границы Калининского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки), в том числе территории пивзавода, украинские боевики вели с позиций, расположенных в населенном пункте Первомайское с применением артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. За 40 минут ВФУ выпустили 17 боеприпасов.

Напомним, что сегодня украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также Горлову и другие населенные пункты Республики. В Куйбышевском районе от атаки ВФУ пострадали три мирных жителя, один погиб. Также были зафиксированы повреждения домов и линий электропередач. В Кировском районе города три мирных жителя получили ранения. Повреждения зафиксированы на территории детского сада № 69.

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