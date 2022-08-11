Украинские боевики обстреляли пивоваренный завод в Донецке. Фото: t.me/donetsk

В МЧС ДНР заявили о прекращении утечки аммиака на Донецком пивоваренном заводе в Калининском районе города. Сообщение было опубликовано в Телеграм-канале спасательного ведомства Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 01:00 (11 августа) силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе. Для ликвидации аварии привлечено: 13 единиц техники, 51 человек личного состава под руководством Министра МЧС ДНР, - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа украинские боевики обстреляли Донецкий пивоваренный завод. В результате происшествия была зафиксирована утечка аммиака. В МЧС ДНР призвали жителей находиться в помещениях и принять меры для дополнительной герметизации своих квартир.

По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ Донецкого пивоваренного завода, один человек погиб, еще двое получили ранения.

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