Произошла утечка аммиака: Украинские боевики ударили по пивзаводу в Донецке

ВФУ открыли огонь по пивзаводу в Донецке

Вооруженные формирования Украины обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака, — отметили в ведомстве.

В Штабе подчеркнули, что зона поражения составляет два километра. Жителям рекомендовано не находится на улице и закрыть окна в доме.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что украинские боевики выпустили по Калининскому району Донецка 21 снаряд калибром 152 мм с позиций, расположенных в Первомайском. По состоянию на 21:30 10 августа жертвами украинской агрессии стали 17 мирных жителей. Трое погибли, и еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

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