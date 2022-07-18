В ДНР назвали сроки полного освобождения территории Донбасса

Цели спецоперации будут достигнуты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Территорию Донбасса освободят от украинской оккупации до конца этого года. Такую оценку ходу военной операции дал в эфире телеканала «Россия 24» заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме, - заявил он.

Напомним, ранее представитель оборонного ведомства Республики проинформировал, что войска русской коалиции перекрыли в двух районах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли противника в полукольцо. Сейчас под Авдеевкой готовится плацдарм для начала полного освобождения территории Донецкой Народной Республики.

Союзные силы также ведут наступление на Соледар. В ходе освободительной операции был установлен контроль еще над двумя селами - Каменкой и Стряповкой, расположенных под городом. Кроме того, военнослужащие ДНР и России сформировали глубоко эшелонированную оборону на Херсонском направлении.

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