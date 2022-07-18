Бойцы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Войскам русской коалиции удалось частично заблокировать противника. Фото: УНМ ДНР
Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо. Войскам русской коалиции удалось частично заблокировать противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Он отметил, что защитникам Республики удалось перекрыть выход из города в двух местах.
- Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом, - сказал он.
По словам представителя оборонного ведомства, в настоящее время здесь готовится плацдарм для начала полного освобождения территории Республики.
Напомним, ранее сообщалось, что силы русской коалиции ведут наступление на Соледар. В ходе освободительной операции был установлен контроль еще над двумя селами - Каменкой и Стряповкой, расположенных под городом. Кроме того, военнослужащие Донецкой Народной Республики и России сформировали глубокую линию обороны на Херсонском направлении.
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