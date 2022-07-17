Силы русской коалиции ведут наступление на Соледар

Освободительная операция продолжается
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Союзные силы республик и РФ освободили еще два населенных пункта Донбасса - села Новая Каменка и Стряповка, расположенные под Соледаром. Наступательная операция развивается. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что таким образом под контролем Республики сейчас находятся 253 населенных пункта.
- По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку, - проинформировал Штаб.
Отмечается, что на данный момент войска русской коалиции продолжают наступление в сторону Соледара.
Напомним, ранее сообщалось, что союзные войска ДНР и РФ подавили две огневые точки противника вблизи Авдеевки и Красногоровки. Также уничтожена одна установка реактивной системы залпового огня «Град».
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