Союзные войска ДНР и РФ подавили две огневые точки противника вблизи Авдеевки и Красногоровки

Союзное войско ДНР, ЛНР и России подавили огневые точки противника и уничтожили военную технику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие Донецкой Народной Республики и России совместными усилиями подавили две огневые точки украинских боевиков в районах Авдеевки и Красногоровки. Также им удалось уничтожить одну установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна установка РСЗО БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка, — сообщили в оборонном ведомстве.

Тем временем в Народной милиции ЛНР отметили, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 62 человека личного состава, три бронетранспортера и девять единиц автомобильной техники.

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