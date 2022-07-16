Войска русской коалиции сформировали глубоко эшелонированную оборону на Херсонском направлении

Бойцы готовы встретить противника
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики и России сформировали глубокую линию обороны на Херсонском направлении. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Несмотря на громкие заявления украинских политиков о, якобы, контрнаступлении на Херсон, обстановка на этом фронте сохраняется стабильной: подразделения ВС РФ и НМ ДНР сформировали глубоко эшелонированную оборону и готовы встретить противника, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
Отметим, ранее в Народной милиции ДНР официально не заявляли об участии своих военнослужащих в операциях на данном участке фронта.
Тем временем сообщается, что защитники Донбасса взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка. Союзные силы продвинулись в северо-западном направлении и перерезали для противника сообщение между двумя крупными городами. Они приближаются к одному из мощнейших укрепрайонов украинских боевиков на территории ДНР.
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