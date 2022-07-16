Защитники Донбасса взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка

Союзные силы продолжают также наступление со стороны Светлодарска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные подразделения республик Донбасса и РФ взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка близ села Каменка в ДНР. Таким образом, войска русской коалиции продвинулись в северо-западном направлении и перерезали для противника сообщение между двумя крупными городами. Об этом журналистам ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Он отметил, что союзные силы продолжают также наступление со стороны Светлодарска.

- Совместные подразделения Донецкой Народной Республики, российские подразделения вышли на трассу Константиновка - Авдеевка в районе села Каменка и продолжают наступление из района Светлодарска, - заявил помощник министра.

Отметим, что село Каменка расположено приблизительно в 10 километрах от города Авдеевка - одного из самых мощных укрепрайонов украинских боевиков на территории ДНР.

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