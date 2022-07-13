Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о признании независимости Республики со стороны КНДР

Сотрудничество двух государств обещает быть долгим и плодотворным. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Корейская Народно-Демократическая Республика вслед за признанием независимости ДНР сделала аналогичный шаг в отношении Луганской Народной Республики. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности, - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Леонид Пасечник, в нынешних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество двух государств будет долгим и плодотворным.

Напомним, ранее независимость ДНР и ЛНР признали Россия, Абхазия, Южная Осетия и Сирия. Часть стран высказалась в поддержку суверенитета народных республик Донбасса. А в начале июля первое диппредставительство Донецкой Народной Республики открылось в Москве.

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