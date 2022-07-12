В Москве открыто Посольство Донецкой Народной Республики в России

Об открытии объявили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и посол ДНР в РФ Ольга Макеева (слева). Фото: ТГ/МИД ДНР

Сегодня, 12 июля, в Москве открыто Посольство ДНР в России. Здание находится по адресу Грохольский переулок, д. 13. Старт этого события объявили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и посол Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Ольга Макеева.

Также ДНР ведет переговоры с КНДР о признании Республики. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ожидает определенных решений от Пхеньяна в вопросе признания.

- Насчет КНДР у нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве Син Хон Чхолем. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения в этом направлении, - сказала она журналистам, комментируя вопрос о возможном признании ДНР со стороны Пхеньяна.

Министр также отметила продуктивную работу в отношениях с Сирией, которая в конце июня объявила о намерениях признать независимость и суверенитет ДНР.

- Надеемся, что в скором времени установим дипломатические отношения, этот процесс идет, - сказала Никонорова.

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