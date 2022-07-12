«Мы с вами!» Россияне из разных уголков страны поддерживают жителей Донбасса

Гуманитарная помощь от регионов России. Фото: «Единая Россия»

Жители Донбасса благодарны регионам России, которые протянули руку помощи в тяжелое время. И помощь эту невозможно переоценить, ведь если бы не она, то людям пришлось бы в разы тяжелее.

- Чтобы мы делали, если бы не поддержка миллионов людей из России. Мы не устанем благодарить наших братьев. Причем люди проявили инициативу и желание помочь по доброй воли, помогают мирным, помогают военным, - говорит горловчанин Сергей Белоусов. – Знай, Россия! Народ Донбасса окрепнет и в любую минут придет на помощь в трудной ситуации любому региону, народ у нас такой, иначе никак.

- Мы с вами! Держитесь братья, вместе мы все сможем, - пишут жители России, отправляя помощь.

Стройматериалы и продукты из Ярославля

Тем временем гуманитарные грузы продолжают съезжаться в Республики. Со всех уголков России. Помощь идет туда, где она необходима больше всего. Не так давно пятая фура выехала на Донбасс из Ярославля.

Гуманитарная помощь от регионов России. Фото: «Единая Россия»

Гуманитарная помощь от регионов России. Фото: «Единая Россия»

- Мы уже отправили более 70 тонн разных гуманитарных грузов в Республики Донбасса. Очень важно восстановить разрушенные города и инфраструктуру, поэтому существует большая потребность в стройматериалах. Сегодня подготовили машину, которая доставит 20 тонн кирпича, - сказала перед отправкой помощи секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.

Также в составе помощи - грузы с едой, одеждой и тем, что сейчас крайне необходимо. В планах - отправка книг для библиотек и школ Донбасса.

Сбор помощи приобрел невероятные масштабы

Из Свердловской области жителям Донбасса отправлены два транша с предметами личной гигиены, одеждой, продуктами с длительным сроком хранения, подушками, одеялами, медикаментами, чайниками и полевыми кастрюлями.

За нескольких дней жители Екатеринбурга собрали чай, кофе, сахар, конфеты, консервы и предметы первой необходимости. К сбору присоединились сотрудники районных и местных администраций, образовательные учреждения, школы и детсады. Гуманитарную помощь отвезёт волонтёр партии «Единая Россия» - руководитель общественной организации инвалидов и родителей детей-инвалидов «Сердце в ладонях» Денис Журыбеда. Мужчина на протяжении последних трех месяцев регулярно работает волонтером.

- Сбор помощи приобрел невероятные масштабы, в формировании гумконвоев принимают участие предприниматели из разных регионов, благотворительные фонды, общественные организации, волонтеры, национальные диаспоры и просто неравнодушные граждане, - рассказал секретарь Московского реготделения «Единой России» - зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Секретарь Московского реготделения «Единой России» - зампредседателя Госдумы Петр Толстой. Фото: «Единая Россия»

«Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии»

Недавно гуманитарная помощь от жителей Якутии прибыла в Кировское. 15 тонн груза с продуктами питания, товарами первой необходимости, предметами личной гигиены доставили в город грузовым транспортом в рамках акции «Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии». Груз будет распределен между детскими садами, школами и больницей.

В сборе продуктов питания, средств гигиены и предметов первой необходимости принимали участие предприятия, организации, предприниматели и жители Нерюнгринского района.

Гуманитарная помощь от жителей Якутии

Ранее Якутия взяла шефство над городом Кировское по оказанию организационной и гуманитарной помощи. Сразу же помощь стала ощутима жителям.

Помощь беженцам

Гуманитарные грузы отправляют не только в Донбасс, но и в пункты временного размещения беженцев, которые развернуты в России. Жителям, многие из которых остались без жилья, оказывается вся необходимая помощь россиянами и властями страны.

Волонтеры «Единой России» и молодогвардейцы передали в пункт временного размещения в Ивановской области более 60 килограмм тульских пряников.

Начиная с апреля этого года, молодогвардейцы побывали в пунктах временного размещения для жителей Донбасса, расположенных в Тульской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Ивановской областях.

Молодогвардейцы передали в пункт временного размещения в Ивановской области более 60 килограмм тульских пряников. Фото: «Единая Россия»

- В общей сложности они передали для детей и взрослых больше 400 килограмм фирменных угощений нашего региона – тульских пряников и белёвской пастилы. Мы стараемся оказывать необходимую поддержку и внимание для тех, кто сейчас в этом очень нуждается, – сказал Руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Тульской области Никита Бурвиков.

- Хочется сказать спасибо ребятам из «Молодой Гвардии» за внимание, которое они уделяют нам. Детям безумно понравились угощения, большинство из них ничего и не знали о тульских пряниках, – сказала одна из беженок Татьяна.

Тем временем активисты благотворительного проекта «Тотемка» красноярского футбольного клуба «Тотем» передали одежду для детей, проживающих в пунктах временного размещения Ростовской области. Специально для ребят Донбасса они отшили летние комплекты футболок и шорт разных размеров для мальчиков и девочек.

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