«Мы гордимся тобой, солдат!»: Как жители России и Республик Донбасса поддерживают участников Спецоперации

Жители России, ДНР и ЛНР поддерживают участников Спецоперации. Фото: Михаил Кирьянов

Жители России и Республик Донбасса поддерживают участников Специальной военной операции. Военнослужащие рискуют собственными жизнями для того, чтобы победить возродившийся фашизм. Их подвиг – бесценен.

- Делайте, мужики, делайте до победного. За Донбасс. За Россию. За нашу память и наших ветеранов, за женщин и детей, за Одессу и Луганск. Делайте, чтобы везде стало видно, кто есть кто - от Москвы до Сахалина. Каждый русский человек с вами и за вас, - выразил слова поддержки житель Ставрополья Дмитрий Севастьянов.

Детский рисунок в поддержку Спецоперации. Фото: veteransrussian.ru

Луганские аграрии перед началом уборочной кампании выразили поддержку бойцам Народной милиции и российским Вооруженным Силам, изобразили на поле в освобожденном Новоайдарском районе символы «Z», «О» и «V».

Луганские аграрии поддержали военных. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

С российскими военными и артисты. Они дают концерты в расположениях и навещают раненых бойцов. Певец Вячеслав Малежик выступил в палате госпиталя в Москве.

- Я решил, что мое выступление им поможет, - говорит артист. – Я хочу подбодрить солдат, поделиться жизненным опытом, а самое главное дать им понять, что жизнь продолжается. Родители, жены, дети — в них нуждаются. Ради них они должны выстоять.

Певец Вячеслав Малежик навестил военнослужащих в госпитале в Москве. Фото: t.me/readovka

В Подмосковном госпитале выступил Народный артист России Дмитрий Харатьян. Он пожелал военным скорейшего выздоровления.

Григорий Лепс навещает военнослужащих в госпиталях. Фото: Русский центр

Лепс выступил для «Пятнашки»

Концерты для военнослужащих часто дает и Григорий Лепс. В начале июля артист поздравил с днем основания интернациональной батальон «Пятнашка», сражающийся в Донбассе с самого начала конфликта.

На Советской площади в Воронеже больше пяти тысяч жителей и гостей города собрались на патриотическую акцию «Zа Россию», в поддержку ВС РФ, которые участвуют в Спецоперации. Среди участников - представители сербской общины Любомир Радинович и его сын Милош.

– Русские и сербы – братья. Мы всегда были вместе, - рассказывает Любомир. - Сегодня мы пришли поддержать наших солдат, выразить свою гражданскую позицию.

Представители сербской общины Любомир Радинович и его сын Милош на митинге в поддержку Спецоперации. Фото: Михаил Кирьянов

Евдокия Масачихина из Семилук пришла поддержать солдат, которые находятся на передовой и борются за свободу русскоязычного населения.

- Я не хочу, чтобы гибли взрослые и дети, - говорит женщина. - У моей подруги в Донбассе погиб сын. Я не хочу, чтобы гибли наши сыновья и наши внуки.

Детский рисунок в поддержку Спецоперации. Фото: veteransrussian.ru

В акции приняли участие не мало представителей молодежи. Среди них волонтер Валерия Лихачева.

– Мы хотим сказать спасибо нашим ребятам, которые находятся на передовой, – солдатам и офицерам. Они нас защищают, они – наши герои. Мы поддерживаем их. Пусть поскорее возвращаются домой, - пожелала девушка.

Детский рисунок в поддержку Спецоперации. Фото: veteransrussian.ru

Также военнослужащим продолжают писать письма и посвящать рисунки дети со всех уголков большой страны.

17-летняя Екатерина Алексеева из Дальнего востока:

- Вы защищаете нашу общую великую Родину - Россию. Вы уже ангелы. Уже святы. Если бы вы только знали, как сильно я вами горжусь! Как сильно гордятся вами мои родители! Они регулярно отправляют деньги в фонд помощи фронту, чтобы приблизить победу. Они всем сердцем верят в вас! Милые вы наши, родные... обязательно возвращайтесь живыми... Бейте фашистскую гадину! И берегите себя, соколики вы наши... мы уж вас поддержим, чем сможем.

Детский рисунок в поддержку Спецоперации. Фото: veteransrussian.ru

Учащиеся 8 «Б» класса Ильинской средней школы, город Астрахань:

- В Ваших руках сегодняшнее и будущее нашей отчизны. Это не просто пафосные слова. Вы все это знаете и понимаете. От вашего мужества и стойкости зависит успех этой военной операции. Мы верим в вашу стойкость и мужество, которое вы доказываете, преодолевая все тяготы боевых условий. Мы желаем вам только победы в этой кровавой борьбе.

Детский рисунок в поддержку Спецоперации. Фото: veteransrussian.ru

Семиклассник школы №90 города Ярославль Павел Калистратов:

- Вы сейчас повторяете подвиг наших прадедов, освобождавших Украинскую ССР от нацистских захватчиков и гадов, нацистских прихвостней, бандеровцев и власовцев. Мы вами гордимся и поддерживаем вас полностью. Бейте нацистскую гадину! Бейте, как били наши прадеды! Вы трудитесь, защищая наше Отечество - это огромный труд.

Детский рисунок в поддержку Спецоперации. Фото: veteransrussian.ru

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все для Победы: Народный фронт передал на передовую военнослужащим ДНР технику и амуницию

Жители России стараются всячески поддерживать военных и активно подключаются к сборам (подробнее)