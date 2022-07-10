Все для Победы: Народный фронт передал на передовую военнослужащим ДНР технику и амуницию

«Траверз» высоко оценил привезенную технику. Фото: Скриншот видео ОНФ

В районе Попасной представители Народного фронта доставили на передовую бойцам 100-й бригады Народной милиции ДНР технику и амуницию, закупленную на средства, собранные на сайте «Все для Победы!». Куратором сбора стал военный корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин.

Военнослужащие получили новые рации, квадрокоптеры, тепловизоры, лекарства, каски, бронежилеты, аккумуляторы и многое другое. Парням также передали письма со словами поддержки от граждан России. 100-я бригада – одно из тех соединений, которое ведет самые ожесточенные бои на фронте.

- Мы хотели специально сюда приехать, чтобы с вами побыть. Наша работа – помогать. Мы стараемся вас не подвести. Спасибо, что вы за всю Россию держите рубежи. Мы это очень чувствуем, очень этим дорожим. Вся страна с вами. Спасибо вам, что вы здесь, - поблагодарил бойцов руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Он отметил, что люди со всей России перечисляли средства на этот сбор. И теперь активисты Народного фронта приехали в Попасную, чтобы практически на передовой передать ребятам то, что им больше всего нужно.

Валентин Трушнин не ожидал, что на его призыв откликнется столько людей. Фото: Скриншот видео ОНФ

- У ребят быстро изнашивается обувь в полевых условиях, форма летит. Понятно, что по нормам мирного времени все это обеспечить невозможно. Я не ожидал, что на мой призыв откликнется столько людей, мы соберем столько денег. Что мы привезем не только обувь и одежду, но и такие ценные для ребят вещи, как квадрокоптеры и тепловизоры. Я и не мечтал об этом, — поделился Валентин Трушнин.

Он считает, что невозможно оценить в деньгах оказанную помощь. Тот же беспилотник при грамотном использовании в разведывательных целях может сохранить жизнь многим бойцам.

Военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады ДНР позывной «Траверз» выразил большую признательность за помощь всем, кто не остался безучастным. И добавил, что это весомый вклад в их победу.

«Траверз» сообщил, что полученное оборудование и снаряжение передадут в штурмовые группы, которые в первую очередь сталкиваются с яростным сопротивлением противника.

Механик-водитель танка позывной «Кучер» воюет с лета 2014 года. Фото: Скриншот видео ОНФ

Механик-водитель танка позывной «Кучер» воюет с лета 2014 года. Участие 100-й бригады в боях на территории ЛНР считает правильным.

- Мы сгруппировались и нанесли удар по противнику со всех сторон. Теперь ЛНР освобождена. Мечтаем скоро вернуться домой, увидеть родственников и освободить ДНР, - сказал боец.

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