Командиру роты стрелкового батальона территориальной обороны Сергею Лозовскому присвоили звание Героя ДНР

Денис Пушили вручил золотую звезду Героя ДНР Сергею Лозовскому за мужество и отвагу в боях. Его рота выполнила все поставленные задачи по освобождению Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

9 июля Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим отдельного стрелкового батальона территориальной обороны Управления Народной милиции ДНР.

ЗАДУШИТЬ НЕОФАШИЗМ В ЗАРОДЫШЕ!

- Ваше подразделение всегда на острие, всегда на пике с 2014 года. Сейчас очень непростой период, мы все с вами это понимаем, но нам нужен рывок. Рывок для освобождения нашей земли от неонацистской нечисти. Мы знаем, что подразделение с момента его формирования всегда стойко выполняло боевые задачи. На разных этапах задачи были разные: когда-то нужно было позицию удержать, а сейчас мы освобождаем нашу землю, - обратился к личному составу лидер страны.

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

- Задача у нас выше и сложней, нежели просто освобождение нашей земли. Задача, которая стоит перед всеми русскими людьми, - не допустить подобного возрождения неонацизма и неофашизма, идей героизации профашистской нечисти в будущем. У нас задача – сделать определенную прививку, которая будет действовать для следующих поколений, - подчеркнул Денис Владимирович.

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

«ВЕРНИТЕСЬ ДОМОЙ ЦЕЛЫМИ И НЕВРЕДИМЫМИ»

Порядка 70 военнослужащих были награждены медалью «За отвагу», знаками отличия «Георгиевский крест» II, III и IV степеней, десять из них были представлены к наградам посмертно.

За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, за мужество и отвагу, проявленные в боях по защите страны, Денис Пушилин присвоил звание Героя Республики командиру 2-й роты 3-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны капитану Сергею Лозовскому.

Золотая звезда Героя ДНР

Его рота, по словам командира подразделения полковника Константина Кузьмина, выполнила все поставленные задачи по освобождению Волновахи, а сделать это было чрезвычайно сложно.

Глава ДНР поздравил бойцов с наградами и пожелал всем скорейшей победы.

- К вам просьба, а лучше даже приказ: вернуться домой целыми и невредимыми, – подчеркнул он.

ПРОЯВЛЯЮТ ГЕРОИЗМ И ВЫСОКУЮ СИЛУ ДУХА

Во время общения с журналистами Герой ДНР Сергей Лозовский рассказал, что в составе этого подразделения, которое является выходцем из батальона Народного ополчения имени 383-й Шахтерской дивизии, он воюет с 2014 года.

Медаль «За отвагу»

- Я выполняю свой долг, делаю свою работу, - сказал он. - Принимали активное участие в освобождении Волновахи, заняли стратегический мост, удерживали его. Это подвигло украинскую сторону отступить. Мы перерезали главный отход с города, держали мост. Получилось.

Знаки отличия «Георгиевский крест» II, III и IV ст.

Лозовский рассказал, что после Волновахи была Марьинка, «много чего было», а до этого - сражения за Донецкий аэропорт, Иловайск, Шахтерск и другие города и села Республики. Сейчас бойцы батальона теробороны воюют под Угледаром. А помогает им шахтерская закалка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Глава ДНР пожелал здоровья и благополучия каждой мусульманской семье (подробнее)