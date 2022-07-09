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Политика9 июля 2022 16:50

Командиру роты стрелкового батальона территориальной обороны Сергею Лозовскому присвоили звание Героя ДНР

Глава Республики наградил порядка 70 военнослужащих медалью «За отвагу» и знаками отличия «Георгиевский крест»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушили вручил золотую звезду Героя ДНР Сергею Лозовскому за мужество и отвагу в боях. Его рота выполнила все поставленные задачи по освобождению Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушили вручил золотую звезду Героя ДНР Сергею Лозовскому за мужество и отвагу в боях. Его рота выполнила все поставленные задачи по освобождению Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

9 июля Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим отдельного стрелкового батальона территориальной обороны Управления Народной милиции ДНР.

ЗАДУШИТЬ НЕОФАШИЗМ В ЗАРОДЫШЕ!

- Ваше подразделение всегда на острие, всегда на пике с 2014 года. Сейчас очень непростой период, мы все с вами это понимаем, но нам нужен рывок. Рывок для освобождения нашей земли от неонацистской нечисти. Мы знаем, что подразделение с момента его формирования всегда стойко выполняло боевые задачи. На разных этапах задачи были разные: когда-то нужно было позицию удержать, а сейчас мы освобождаем нашу землю, - обратился к личному составу лидер страны.

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

- Задача у нас выше и сложней, нежели просто освобождение нашей земли. Задача, которая стоит перед всеми русскими людьми, - не допустить подобного возрождения неонацизма и неофашизма, идей героизации профашистской нечисти в будущем. У нас задача – сделать определенную прививку, которая будет действовать для следующих поколений, - подчеркнул Денис Владимирович.

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

Бойцы батальона территориальной обороны получили награды за геройские поступки при освобождении Волновахи. Фото: Администрация Главы ДНР

«ВЕРНИТЕСЬ ДОМОЙ ЦЕЛЫМИ И НЕВРЕДИМЫМИ»

Порядка 70 военнослужащих были награждены медалью «За отвагу», знаками отличия «Георгиевский крест» II, III и IV степеней, десять из них были представлены к наградам посмертно.

За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, за мужество и отвагу, проявленные в боях по защите страны, Денис Пушилин присвоил звание Героя Республики командиру 2-й роты 3-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны капитану Сергею Лозовскому.

Золотая звезда Героя ДНР

Золотая звезда Героя ДНР

Его рота, по словам командира подразделения полковника Константина Кузьмина, выполнила все поставленные задачи по освобождению Волновахи, а сделать это было чрезвычайно сложно.

Глава ДНР поздравил бойцов с наградами и пожелал всем скорейшей победы.

- К вам просьба, а лучше даже приказ: вернуться домой целыми и невредимыми, – подчеркнул он.

ПРОЯВЛЯЮТ ГЕРОИЗМ И ВЫСОКУЮ СИЛУ ДУХА

Во время общения с журналистами Герой ДНР Сергей Лозовский рассказал, что в составе этого подразделения, которое является выходцем из батальона Народного ополчения имени 383-й Шахтерской дивизии, он воюет с 2014 года.

Медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу»

- Я выполняю свой долг, делаю свою работу, - сказал он. - Принимали активное участие в освобождении Волновахи, заняли стратегический мост, удерживали его. Это подвигло украинскую сторону отступить. Мы перерезали главный отход с города, держали мост. Получилось.

Знаки отличия «Георгиевский крест» II, III и IV ст.

Знаки отличия «Георгиевский крест» II, III и IV ст.

Лозовский рассказал, что после Волновахи была Марьинка, «много чего было», а до этого - сражения за Донецкий аэропорт, Иловайск, Шахтерск и другие города и села Республики. Сейчас бойцы батальона теробороны воюют под Угледаром. А помогает им шахтерская закалка.

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