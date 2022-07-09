Денис Пушилин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Заповедь об огромной силе милосердия и щедрости, важности заботы о тех, кто в этом нуждается, сейчас особенно важна. Глава ДНР уверен, что мудрое духовное наставничество, заложенное в самой сути праздника, укрепит многих на этом пути. Фото: пресс-служба руководителя Республики

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил мусульман Республики с одним из главных праздников ислама - Курбан-байрам.

- Сейчас, когда Донбасс переживает тяжелое военное время, основополагающая заповедь об огромной силе милосердия и щедрости, важности заботы о тех, кто в этом нуждается, особенно важна для исполнения. Уверен, что мудрое духовное наставничество, заложенное в самой сути этого праздника, укрепит многих на этом пути! – сказал он.

Глава Республики поблагодарил братьев из Чеченской Республики за участие в освобождении Донбасса от нацистского киевского режима. Также высказал наилучшие пожелания мусульманам Сирии за поддержку на государственном уровне.

Денис Владимирович пожелал здоровья и благополучия каждой мусульманской семье, а также мирного неба над головой.

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