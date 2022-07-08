Раненый сотрудник донецкого водоканала Александр Кучеренко: Раскаленный снаряд влетел прямо в цех – я остался жив

Александру Кучеренко предстоит провести в ИНВХ еще несколько недель. Его проведывают родные и близкие Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

6 июня ВСУ обстреляли здание водоканала в Донецке. Главный офис «Воды Донбасса» подвергся артудару из оккупированной Авдеевки средь бела дня. В результате этого пострадали трое сотрудников водоканала. Двоим оказали медицинскую помощь на месте артобстрела, а третьего - в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака (ИНВХ).

«ПЕРЕБИЛО НОГУ – И Я УПАЛ»

- Я приехал в управление водоканала на улице Щорса, 110 узнать, как продвигается ремонт двигателя, который ранее отдал в починку, - рассказывает корреспонденту «КП» в палате Ожогового центра ИНВХ мастер Мушкетовского водопроводного узла Александр Кучеренко. - Зашел непосредственно в ремонтный цех - от бесперебойной работы крупнейшего Мушкетовского водопроводного узла напрямую зависит водоснабжение пяти районов Донецка. И когда был в кабинете, как шарахнуло… Раскаленный снаряд влетел прямо в комнату, и я упал. Потом с трудом поднялся, левая нога оказалась перебитой. Входную железную дверь заклинило, чудом удалось чуть отогнуть ее и только после этого в состоянии шока протиснулся наружу.

На раздробленную ногу установили специальную фиксирующую конструкцию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Александр Васильевич истекал кровью. Первую медицинскую помощь ему оказал коллега из ремцеха. Он наложил на раненую ногу жгут. Пострадавший потерял глаз, у мужчины раздроблены кости на ноге, сломан большой палец на руке и глубокие ожоги на теле.

Сотрудницу Юлию, которая в роковой момент перематывала двигатель, и другого работника водоканала от тяжелых травм спасло то, то они находились в противоположнгой стороне цеха.

Еще один снаряд ВСУ (а оба 122-го калибра) украинские боевики выпустили по территории водоснабжающего предприятия. Образовалась воронка, но в этот раз, к счастью, обошлось без жертв.

ПОСТРАДАВШЕГО ПОСТАВЯТ НА НОГИ

В Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии Александру Кучеренко наложили на пострадавшую ногу аппарат внешней фиксации, а большинство ран уже вылечили.

- Раненому пациенту предстоит еще не одна операция. Переломы сложные, кости раздроблены. Но при этом со временем поставим его на ноги, - рассказал «КП» директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, профессор Эмиль Фисталь.

Эмиль Яковлевич Фисталь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИНВХ специализируется на лечении самых тяжелых пациентов. За время вооруженного конфликта в Донбассе специалисты старейшего учреждения здравоохранения спасли тысячи раненных – как военных, так и мирных жителей.

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