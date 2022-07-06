Раненая дончанка Дарина Пашкова: Мечтаю стать врачом и спасать людей

Дарина на кадетском балу. Выпускница из-за ранения не побывала на фестивале «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге, куда ездил весь ее класс. Фото: Личный архив семьи

В субботу, 4 июня в центральной части Донецка через дорогу от гостиницы «Виктории» ранило 17-летнюю уроженку Горловки Дарину Пашкову. Выпускница кадетского корпуса имени Александра Захарченко в роковой момент была со своим отцом во дворе дома.

«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА ОБДАЛА ЖАРОМ И ОСЛЕПИЛА»

- У нас вся семья была дома, - вспоминает Дарина. - Мама Елена Борисовна находилась с младшим братом Ваней на кухне, а мы с папой хлопотали по хозяйству во дворе. Как вдруг на соседних улицах стали разрываться снаряды. Мы насчитали пять прилетов с украинской стороны. Потом слышим, что со свистом «Градина» приближается к нам. Папа меня оттолкнул – я присела возле стенки. Взрывной волной меня обдало жаром и ослепило. После яркой вспышки полная темнота. Я и слышать перестала… Первое, о чем подумала, я умерла.

Дарина на кадетском балу. Выпускница из-за ранения не побывала на фестивале «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге, куда ездил весь ее класс. Фото: Личный архив семьи

Снаряд «Града» взорвался над двором.

- Через несколько минут ко мне стал возвращаться слух: папа кричал, чтобы мама принесла телефон, - вспоминает девушка.

В момент разрыва снаряда Елена Борисовна с Ваней находилась недалеко от бойлера (устройства для подогрева воды). Она подумала, что взорвался именно он.

- К счастью, мама с братом были возле ванной. Со стороны двери в кухне обрушился потолок, а со стены слетели все шкафы, - рассказывает Дарина.

«ИЗ МЕНЯ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ДОСТАВАЛИ ОСКОЛКИ»

Сергей был в состоянии водить автомобиль, поэтому не стал дожидаться приезда «скорой». Сам отвез пострадавших детей в Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака (ИНВХ).

Дарина с братом Иваном. Фото: Личный архив семьи

У Дарины были множественные осколочные ранения. Ей сделали четыре операции.

- Если продолжительность операций сложить, то в сумме получится двое суток, - рассказывает девушка. - Дольше всего из меня доставали осколки: 9 часов.

У Дарины сильно пострадал левый глаз - она им не видит. В специализированном отделении Республиканского травматологического центра девушке удалили из него осколки. А через пять дней ее вернули в Ожоговый центр ИНВХ для дальнейшего лечения. На днях она отправится на операцию на глазах в Москву. Посодействует в этом Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».

- За меня переживают все! - говорит выпускница кадетского корпуса имени Александра Захарченко.

Брата Дарины контузило. Он сейчас плохо слышит на левое ухо. Врач-сурдолог, обследовавший его, обнадежил, что слух восстановится полностью за два месяца. Однако у Вани еще и психотравма - родители его отправили на реабилитацию в летний лагерь.

- У брата начинается паническая атака, как только он слышит любой хлопок. Он сразу же бежит в коридор, и у него начинается истерика, - рассказывает Дарина.

Ее родители тоже пострадали.

Украинские ракеты «Града» разорвались на улицах Зеленой, Ватутина, генерала Антонова и на Школьном бульваре. Фото: Личный архив семьи

Украинские ракеты «Града» разорвались на улицах Зеленой, Ватутина, генерала Антонова и на Школьном бульваре. Фото: Личный архив семьи

- К маме слух вернулся, сейчас с ней все в порядке. А папа ничего не слышит, читает по губам… У него это третья контузия. Он - военнослужащий, - говорит Дарина.

Через пару месяцев Сергею нужно будет делать операцию. Вернется к нему слух или нет – неизвестно.

«БУДУ ПОМОГАТЬ ТАКИМ ЖЕ, КАК Я»

Дарина гордится, что она – кадет. Кадетский корпус имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко – это семья!

- Когда отец мне рассказал, что есть возможность попробовать свои силы поступить в кадетский корпус, я загорелась этим. Это ж военное дело! Прошла тесты, отборочный тур и поступила! – вспоминает Дарина.

Раньше девушка собиралась поступать в Донецкую академия Министерства внутренних дел на следственно-криминалистический факультет. Теперь твердо решила стать врачом.

- Буду помогать таким же, как я, - говорит Дарина.

Украинские ракеты «Града» разорвались на улицах Зеленой, Ватутина, генерала Антонова и на Школьном бульваре. Фото: Личный архив семьи

КОММЕНТАРИЙ

В Москве девочке пересадят уникальный хрусталик

Эмиль Яковлевич Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль ФИСТАЛЬ, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака (ИНВХ), профессор, Герой труда ДНР:

- Дарина Пашкова поступила в клинику Института в тяжелом состоянии с обширной минно-взрывной травмой. С повреждениями кожных покровов, ожогами лица, головы, шеи, туловища.

Наши специалисты тщательно пролечили все повреждения. Провели большую операцию по удалению осколков, на глубокие раны пересадили кожу, а также провели необходимую кожную пластику.

К сожалению, из-за травмы у пациентки левый глаз не видит. Ей требуется пересадка уникального хрусталика. Такого в Донецке сейчас нет. Уже есть договоренность, что девочку прооперируют в московской специализированной клинике. Я надеюсь, что столичным специалистам удастся добиться хорошего результата и Дарина сможет видеть на оба глаза.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

4 июня в Донецке были ранены тринадцать мирных жителей

Украинские боевики обстреляли жилые кварталы.

ВСУ в субботу вечером выпустили десятки снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по центру Донецку. Ранения получили тринадцать человек, в том числе ребенок.

- На месте происшествий работали одиннадцать бригад скорой помощи, - сообщили «КП» в Минздраве ДНР.

В зону обстрела попали жилые дома, магазины, «Крытый рынок», лицей, две школы, гимназия и ясли. Многие строения загорелись. Из-за повреждений контактной сети, а также из соображений безопасности в центре города не ходил транспорт.

- Такие обстрелы раньше были только в 2014 году, - вспоминают дончане. - И то не в центре столицы.

По данным Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), всего за субботу в результате обстрелов территории ДНР погибли пять мирных жителей (из них трое в Донецке), 23 - ранены.

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