В Донецке в результате обстрела из 155-миллиметровых гаубиц сгорел ж-д рынок

Торговые ряды возле Свято-Николаевского храма выгорели практически полностью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

4 и 5 июля жители Киевского района пережили ад. Украинские боевики обстреливали из 155-миллиметровых гаубиц (стандарт НАТО) и минометов жилые многоэтажки, магазины, предприятия. Загорелись даже торговые ряды возле железнодорожного вокзала.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ В МЯСНОЙ ПАВИЛЬОН

Во вторник особенно горячо было на самом рынке. Вот что об этом «КП» рассказала предприниматель из мясного павильона Анастасия:

Торговые ряды возле Свято-Николаевского храма выгорели практически целиком Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Торговые ряды возле Свято-Николаевского храма выгорели практически целиком Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Снаряды и мины в район рынка стали прилетать с самого утра. С шести часов я с другими продавцами стояла в пристройке с толстыми стенами. А уже в 9.30, воспользовавшись паузой между очередной серией залпов, уехали на машинах. И как показало время: не зря. В час дня НАТОвский снаряд влетел в мясной павильон через крышу… Двадцать предпринимателей, торговавших говядиной и свининой, остались без работы. Уничтожено все холодильное оборудование, помещение посекло осколками.

Рынок горел всю ночь. Утром разгребать завалы вышли коммунальщики. Если в понедельник на рынке из-за ударных волн пострадало только остекление, кое-где выбило рамы, то во вторник торговые павильоны оказались в эпицентре обстрела ВСУ.

Торговые ряды возле Свято-Николаевского храма выгорели практически целиком Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

6 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОГИБЛИ, ЕЩЕ - 26 РАНЕНЫ

- Такого не было даже в 2014 году, - говорят местные жители. – Украинские боевики два дня подряд обстреливали район Привокзальной площади, жилые многоэтажки. На перроне ранило мужчину.

На примыкающем железнодорожному вокзалу рынке сгорел магазин бытовой химии «Русалочка», бывший кинотеатр «Свет» (в нем был самый крупный в Донецке рыбный магазин), поврежден небольшой торговый центр «Паровозик»... Практически целиком выгорели торговые ряды возле Свято-Николаевского храма.

Коммунальщики дружными рядами вышли привести рынок в порядок Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По данным Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), только за два этих дня в Донецке 6 мирных жителей погибли, еще - 26 ранены. Украинские боевики выпустили сотни 155-миллиметровых снарядов (стандарт НАТО). Самоходные артиллерийские установки Caesar 155-го калибра поставляют ВСУ по ленд-лизу. Ленд-лиз - это программа экономической помощи США своим союзникам в годы Второй мировой войны. Спустя 77 лет, США возродили программу ленд-лиза для Украины.

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