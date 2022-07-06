Донецкий бард Владимир Скобцов: Сейчас в Донецке не нужен высокий штиль, здесь не будет работать Мандельштам, здесь работает Симонов с его «Убей фашиста»

Владимир Скобцов – один из немногих, кто с 2014 года в творческом строю защитников Донбасса и уезжать в поисках более спокойного места не собирается. Фото: личный архив Владимира Скобцова

В течение восьми лет известный донецкий исполнитель Владимир Скобцов рефреном повторял, что за все воздастся: за убитых детей, за разрушенные дома. Это бумеранг, который проделал, к сожалению для дончан, большую траекторию, прежде чем прилететь на Украину.

- Как думаешь, Володь, там, на Украине, понимают, что все происходящее - бумеранг, который всегда настигает?

- У нас восемь лет гибли люди, а Украина чувствовала себя хорошо – ела, пила и гуляла. Но вот, когда бумеранг все-таки к ним прилетел, сколько это вызвало негодования! Когда убийцы уничтожали дончан, весь мир молчал. Но когда начали убивать убийц, уж простите мою тавтологию, весь мир возмутился. Ведь что такое фашизм по советским формулировкам? Это диктатура мелких лавочников. То есть то, что мы называем «моя хата с краю».

Но правда всегда найдет свой путь. Мы не применяли геббельсовских приемов пропаганды, в отличие от Украины. Для русских - это как бить ниже пояса. Совершенно, кстати, русский подход – побеждать в прямой схватке. Знаете, ведь 9 мая 1945 года нацистов в Германии не оказалось. Выяснилось, что все это народ, обманутый Гитлером. Так будет и с Украиной. Прозрение наступит.

Владимир Скобцов – один из немногих, кто с 2014 года в творческом строю защитников Донбасса и уезжать в поисках более спокойного места не собирается Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Какие настроения сейчас у наших военных, ведь ты с ними часто общаешься?

- Наши военные настроены только на победу. Любой поворот в сторону от курса, который определен нашим главнокомандующим, президентом РФ, расценивается этими людьми как предательство. Предательство тех, кто положил за это жизнь. Настроения в войсках правильные. Но вижу, что необходима именно политработа. И мои выступления на передовой – это как раз аргументация и мотивация. Мои песни – не для ресторанных танцулек. Я вижу, как меняются глаза ребят через 20 минут выступления. Поэтому как можно чаще стараюсь бывать на передовой, там святые люди, вставшие на нашу защиту. Они могут быть грязные, небритые, могут материться, но при всем этом, повторю, это святые люди.

- Ты веришь в прозрение тех, кто нас убивает? Вот в настоящее раскаяние, не на камеру?

- Нацистская идея античеловечна, антигуманна. Это признано всем мировым сообществом, хотя для многих стран, только на бумаге. Но ни один из пленных украинских вояк не признал это. Все они теперь повара да санитары. Вот только расписаны свастикой с ног до головы. Ни один пойманный солдат не признал, что убивать людей нельзя, что у любого народа есть священное право на самоопределение. Но их вылечит правильный режим и ударный труд на свежем морозном воздухе под бдительной охраной.

Ведь посмотрите, куда бьет украинская артиллерия в Донецке. Это банки, рынки, перекрестки, школы, в то время, когда там дети пишут ЕГЭ, магазины с огромными стеклянными витринами. И бьют средь бела дня! То есть объекты выбраны с максимально поражающими факторами. И я далек от мысли, что это случайно, работают беспилотники, корректировщики. И мне кажется, что у Донецка есть все-таки свой ангел хранитель, иначе бы жертв было бы в разы больше.

Лучшие концерты бывают именно на передовой. Фото: личный архив Владимира Скобцова

- Ладно, с этими понятно. А что скажешь делать с переформатированным сознанием населения целой страны?

- За восемь лет переформатировано сознание людей не только на Украине, но и на той территории Донбасса, которая оставалась под нацистами. Работы предстоит ой как много. Даже не знаю, какой из фронтов важнее: непосредственно боевых действий или идеологический фронт. Ведь именно идеологический фронт, который был провален, позволил разгореться войне.

И тут у меня немало вопросов. Где государственные программы? Почему наш продукт порой создается буквально на коленке? Почему его не транслируют на федеральных каналах? Ведь есть таланты. В советское время были репродукторы, из которых песни звучали на всю страну. Никто не мешает установить такие репродукторы в различных районах. Нужна мощная патриотическая обойма в образовании, культуре.

У меня вопрос, почему не издается сейчас большими тиражами Юна Мориц, на стихах которой выросла огромная страна? Равных ей нет. Она такие выдерживает нападки либералов, которые будто взяли себе задачу довести ее до инфаркта. Не выйдет! Она и в свои 85-ть настоящий боец. Она совсем отошла от лирики и выдает лирику сопротивления. Где публикуют ее стихи для широкой публики?

С Александром Залдостановым, Ахрой Авидзбой и Юлией Чичериной. Фото: личный архив Владимира Скобцова

- Ты знаешь, что сейчас идет голосование за лучший гимн спецоперации и твоя песня «Донбасс за нами» участвует в нем?

- Эту песню называют народным гимном. Она держится на тексте, просто я вложил идеологему в три куплета, три припева. Так проще воспринимается сознанием. Есть три варианта ее исполнения: авторский, потому, что песня, которую нельзя исполнить под гитару, просто плакат; тот, который исполняют солистки драмтеатра – Наталья Качура и Маргарита Лисовина; маршевая версия, записанная Романом Разумом. Считаю, что все три версии имеют право на существование. Но был удивлен, когда узнал, что эту песню называют народным гимном, я – не гимнописец. Но вот песней спецоперации она могла бы быть. В ней закодировано все, что необходимо.

Песни, которые я пишу, лишены чрезмерного пафоса. Они должны восприниматься людьми, как их личное, звучать так, как люди думают. Сейчас не нужен высокий штиль. Мандельштам тут не работает, здесь работает Симонов с «Убей фашиста!», «Землянкой», «Жди меня». Вот это сейчас нужно тут.

- Сейчас, когда Донбасс уже признан, сюда начали приезжать разные творческие люди. Как ты к этому относишься?

- Пусть работают. Мы, как бы то ни было, одна семья, поэтому, как в любой семье, нужно учиться жить вместе. Да, их не было тут раньше, да, боялись. Но ведь никто человека храбрым и не рождал. Вон Ургант - «патриот» страны, оказался слаб на нижнюю чакру. Но если человек все же приехал, нашел в себе силы, пусть и через 8 лет, нужно дать ему работать, а Донбасс уже по результату оценит.

Другое дело, что эти вновь прибывшие порой бесстыже пиарятся на крови. Все эти фото из серии: «Вот я тут выступаю, а тут снаряды летят!», «Поглядите какой я смелый, заметьте меня!» Вот это нехорошо. Хочется подойти и спросить: «Ты кто, хомячок?» И, конечно, нельзя забывать тех, кто все восемь лет был с нами. А я помню, с кем выступал в нашем первом военном госпитале. Кобзон, Маховиков, Чичерина. Все, больше никого!

С 2014 года бард выступает перед защитниками Донбасса. Фото: личный архив Владимира Скобцова

- Идут ежедневные обстрелы города, прости за вопрос – не было мысли уехать и переждать?

- Если бы все уехали, где бы был тыл? Я не уехал в 2014, не дождутся, чтобы уехал сейчас. Считаю, что настоящие герои – это дончане, не оставившие свой край. Военные, учителя, врачи, водители, дворники. Политики приходят и уходят, правительства сменяют друг друга, а народ, на чьих плечах все держится, остается.

Помню, друг мой Деян Берич (снайпер Деки), рассказывал, как был потрясен: только недавно прошел обстрел, а коммунальщики латают асфальт, и филармония дает концерт на площади Ленина. Он тогда сказал мне: «Когда такое видишь, то понимаешь, кого защищаешь. У нас в Сербии так не было, там были ковровые бомбардировки. А тут передовая и сразу рядом люди живут, музыка звучит, вопреки смерти. Удивительные вы, дончане!»

Феншуй Донбасса – это мозоли, труд. И когда я слышу, что все разрушено и ничего не будет, говорю: все у нас будет, все возродится, пока здесь есть люди.

Я порой думаю, какой еще народ выдержал бы столько, сколько выдержал народ Донбасса за эти 8 лет? Две Великие Отечественные войны, восемь лет на линии обстрелов жить, созидать, рожать детей. Я другого такого народа не знаю – честного, отважного, трудолюбивого, да, грубого, когда дело касается правды.

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