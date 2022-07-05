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Политика5 июля 2022 10:30

Донецк в огне: ВСУ наносят новые артудары по центру города, число жертв растет

Под артиллерийским огнем оказались ряд гражданских объектов и систем жизнеобеспечения столицы, а также парк имени Щербакова
Ирина ДМИТРИЕВА
С раннего утра по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам было выпущено более 100 артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Фото: скриншот видео АГС_Z_Донбасса

С раннего утра по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам было выпущено более 100 артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Фото: скриншот видео АГС_Z_Донбасса

Донецк снова подвергается хаотичному массированному обстрелу со стороны ВСУ. С раннего утра по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам было выпущено более 100 артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Сообщается, что в результате обстрела ВСУ произошло возгорание автотранспорта на территории автоцентра «КАМАЗ» в Киевском районе Донецка. Пожар не удается потушить из-за обстрелов городских кварталов с позиций украинских боевиков.

Последствия обстрела ВСУ, район КАМАЗ-центра. Фото: t.me/dnronline

Последствия обстрела ВСУ, район КАМАЗ-центра. Фото: t.me/dnronline

Кроме того, вражеская артиллерия произвела обстрел одного из главных досуговых мест горожан - парка имени Щербакова в Ворошиловском районе столицы.

- По уточненной информации, украинские снаряды прилетели в районе супермаркета «MOLOLO» возле парка имени Щербакова, - проинформировал мэр.

По данным республиканского предприятия «Вода Донбасса», в результате боевых действий были обесточены Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка. Кроме того, без электроснабжения осталась шахта имени Засядько, под землей находятся 66 горняков.

Количество жертв украинских обстрелов множится с каждым часом. Так, в Киевском районе Донецка погибли 2 человека и еще минимум 2 мирных жителя получили ранения. В момент удара пострадавшие находились на улице Артема.

Последствия обстрела украинскими боевиками жилых домов по улице Артема в Киевском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

Последствия обстрела украинскими боевиками жилых домов по улице Артема в Киевском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

От попаданий украинских снарядов пострадали жилые дома. Фото: t.me/dnronline

От попаданий украинских снарядов пострадали жилые дома. Фото: t.me/dnronline

В Куйбышевском районе по улице Краснознаменной была ранена женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

- В данную минуту удары по жилым кварталам продолжаются, - сообщает мэрия.

Жителей просят принять меры личной безопасности и не покидать укрытий.

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