ВСУ возобновили обстрелы Киевского района Донецка: ранены двое мирных жителей

Донецк снова под обстрелами. Фото: Штаб теробороны ДНР

Украинские войска возобновили обстрел Киевского района Донецка, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что на одной из центральных улиц столицы были ранены мирные жители.

- Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Киевский район Донецка, по улице Артема ранены мужчина и женщина, - проинформировал Штаб.

Тем временем в мэрию поступили дополнительные сведения по вчерашнему обстрелу Киевского района Донецка. Стало известно, что в результате нанесенного со стороны ВСУ удара здесь погиб мужчина, анкетные данные которого сейчас устанавливаются. Ранения получили женщина 1984, а также мужчины 1984 и 1961 годов рождения. Кроме того, при выполнении редакционного задания был ранен оператор телеканала «ТВ Центр».

По улице Товарной огнем ВСУ уничтожены 10 торговых павильонов, повреждены отделение полиции и два магазина. На площади Привокзальная, 2 загорелись склады «Почты Донбасса». Также были зафиксированы возгорание строения по улице Артемовская, 105 и повреждение частного дома по улице Новосенная, 37.

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