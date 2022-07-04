В Донецке при обстреле ВСУ железнодорожного вокзала ранен мирный житель, уничтожены 10 торговых павильонов, повреждены два магазина

Пылающий район железнодорожного вокзала. Фото: Скриншот видео ТГ/Макаренко

Сегодня, 4 июля, в Киевском районе Донецке при обстреле украинскими боевиками железнодорожного вокзала был ранен мирный житель, 1984 года рождения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. При этом в Штабе территориальной обороны заявили о гибели мужчины.

До этого сообщалось о ранении 17 мирных жителей и гибели двух женщин – в донецком поселке Александровка и в Горловке.

По данным Народной милиции ДНР, сегодня противник выпустил более пятисот снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов.

Огонь велся по районам 12 населённых пунктов Республики. В результате повреждено множество домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Киевском районе Донецка – детские сады №№ 389, 393, 396 и лицей № 23. Также пострадали объекты шахты имени Засядько. На улице Товарная, рынок ЖД - уничтожены 10 торговых павильонов, повреждены пожаром магазины «Свет» и «Дары моря», линейное отделение полиции.

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