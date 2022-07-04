Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 17:31

В Донецке при обстреле ВСУ железнодорожного вокзала ранен мирный житель, уничтожены 10 торговых павильонов, повреждены два магазина

За неполный день по городам ДНР было выпущено более 500 снарядов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Пылающий район железнодорожного вокзала. Фото: Скриншот видео ТГ/Макаренко

Пылающий район железнодорожного вокзала. Фото: Скриншот видео ТГ/Макаренко

Сегодня, 4 июля, в Киевском районе Донецке при обстреле украинскими боевиками железнодорожного вокзала был ранен мирный житель, 1984 года рождения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. При этом в Штабе территориальной обороны заявили о гибели мужчины.

До этого сообщалось о ранении 17 мирных жителей и гибели двух женщин – в донецком поселке Александровка и в Горловке.

По данным Народной милиции ДНР, сегодня противник выпустил более пятисот снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов.

Огонь велся по районам 12 населённых пунктов Республики. В результате повреждено множество домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Киевском районе Донецка – детские сады №№ 389, 393, 396 и лицей № 23. Также пострадали объекты шахты имени Засядько. На улице Товарная, рынок ЖД - уничтожены 10 торговых павильонов, повреждены пожаром магазины «Свет» и «Дары моря», линейное отделение полиции.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики расстреливают из крупнокалиберной артиллерии и «Ураганов» три района Донецка, есть раненые жители

Под ураганным огнем ВСУ оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР (подробнее)