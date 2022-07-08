Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков: Пришло время, чтобы свет появился во всем Мариуполе

Андрей Геннадьевич посетил Мариуполь с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком. Фото: МинТЭК ДНР

В Донецкой Народной Республике новый министр угля и энергетики. Андрей Чертков ранее занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Нижегородской области Российской Федерации. Андрея Геннадьевича отправили в Донецк, прежде всего, для усиления угольной промышленности и ускорения восстановления электроснабжения на освобожденных территориях.

ВОССТАНОВИТЬ МАРИУПОЛЬ В КОРОТКИЕ СРОКИ!

Российский управленец в новой должности на днях посетил Мариуполь. До сих пор в самом крупном городе на побережье Азовского моря не везде есть свет. Хорошая новость: в Мариуполе восстановлено электроснабжение морского торгового порта.

- Порядка двух недель в порту краны работали на дизель-генераторах, предоставленных Россией. Но пришло время, чтобы энергоснабжение не только порта, но и всего Мариуполя осуществлялось по постоянной схеме. Сейчас энергетики восстанавливают подстанции, а после будут удовлетворены все заявки на подключение, в том числе, и на временное, для проведения строительных работ. Задача у нас одна - восстановить Мариуполь в короткие сроки, - подчеркнул во время рабочей поездки в освобожденный город министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

Восстановление энергоснабжения Мариупольского порта даст новый импульс для налаживания экономики и жизнедеятельности города. Фото: МинТЭК ДНР

Сейчас на территории Мариуполя работает порядка 250 энергетиков из России со своим оборудованием, техникой, занимаясь восстановлением социально значимых объектов.

- Думаю, до конца недели здесь будет порядка 600-700 специалистов из РФ со своей техникой, готовых к восстановлению всей базы электроэнергии, - отметил Андрей Геннадьевич, добавив, что сейчас работы ведутся в Волновахе и других городах и селах, в том числе на севере освобожденной территории.

Новый руководитель министерства угля и энергетики также посетил крупнейшее генерирующее предприятие Республики - Старобешевскую теплоэлектростанцию. Заодно побывал на местной воздушной линии электропередачи, где ведутся аварийно-восстановительные работы. После их завершения включение ЛЭП в работу поспособствует стабильному энергоснабжению Мариуполя.

Андрей Чертков

ДОНБАСС ДОЛЖЕН ДОБЫВАТЬ БОЛЬШЕ!

Напомним, что 4 июня председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко представил коллективу Министерства угля и энергетики его нового руководителя - Андрея Черткова. Пригласить специалиста из Российской Федерации было решено в том числе для синхронизации законодательства.

Виталий Хоценко и Андрей Чертков вместе обсудили первоочередные действия по развитию углепрома.

- 10 миллионов тонн добытого в прошлом году угля – это не предел для нас. Донбасс должен добывать больше! Угольная промышленность проходит красной линией через экономику. Нам предстоит усилить отрасль, как это было сделано в России, - рассказал председатель Правительства.

Власти ДНР возьмут под контроль распределение социального угля для льготных категорий лиц. Следующим шагом будет помощь в развитии частных шахт.

СПРАВКА «КП»

Андрей Геннадьевич Чертков родился 3 апреля 1969 года в селе Шатки Горьковской области. В 1995 году закончил Нижегородский педагогический университет.

В 2010 году был назначен главой администрации Приокского района. Затем он возглавлял региональное министерство энергетики и ЖКХ, а с 2020 года - руководил Кстовским муниципальным районом. До назначения руководителем Министерства угля и энергетики ДНР Андрей Геннадьевич занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Нижегородской области.

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