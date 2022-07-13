Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР

Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил Послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики. Фото: МИД ДНР

Сегодня Донецкая Народная Республика получила поддержку еще одной страны - ее независимость признала Корейская Народно-Демократическая Республика. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это еще одна победа дипломатии - международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают крепнуть.

- Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса, - отметил Денис Пушилин.

По мнению Главы ДНР, данное политическое решение будет способствовать укреплению экономических связей двух государств, а также расширит географию торговли для предприятий этих стран.

- Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество, - считает Пушилин.

Напомним, ранее независимость ДНР и ЛНР признали Россия, Абхазия, Южная Осетия и Сирия. Часть государств высказалась в поддержку суверенитета республик Донбасса. А в начале июля посольство Донецкой Народной Республики открылось в Москве.

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