В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли двое мирных жителей, в том числе младенец

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки в ДНР зафиксировали со стороны ВСУ 41 факт открытия огня. За это время по территории Республики были выпущены 284 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что при обстрелах противник использовал реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерию калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также минометы.

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Киевский и Петровский районы), Горловка (поселки шахт имени Гагарина и 6/7), Гольмовский, Зайцево южное, Байрак, Железная Балка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Докучаевск и Еленовка, - заявили наблюдатели.

Под обстрелами ВСУ в ДНР за сутки погибли двое гражданских лиц - девушка 2001 г.р. и младенец 2022 года рождения в поселке Ровнополь Волновахского района. Ранения получили четыре человека в Киевском районе Донецка и Макеевке.

Кроме того, снарядами были повреждены 52 жилых дома и 6 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

Отметим, что по данным Штаба теробороны, за сутки на территории ДНР погибли 2 человека и еще 5 были ранены.

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