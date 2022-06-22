В Донецке наблюдаются перебои с вещанием - в Петровском районе столицы обстрелами ВСУ серьезно поврежден телецентр

В мае осколки от снарядов уже задели канат оттяжки передающей станции. Фото: donjetsk.com Читайте на WWW.DONETSK.KP.RU: https://www.donetsk.kp.ru/online/news/4742890/

Вследствие обстрелов ВСУ сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания в Донецке были изменены. Об этом сообщил Донецкому агентству новостей заместитель директора ГУП ДНР «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.

- Вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать, - рассказал он.

Как отметил Чеботарев, сейчас в Донецке транслируются 38 каналов. К ремонту телевышки приступят только после того, как позволит ситуация. Оценить масштабы работ специалисты смогут лишь после полного осмотра помещений и аппаратуры центра.

- К работам в Петровском районе приступим, когда хоть чуть-чуть стихнут обстрелы, потому что по территории там прилетает до сих пор, всего с начала месяца было около 50 прилетов, - сказал он, добавив, что характер нанесенных повреждений свидетельствует о том, что огонь по телевышке украинские боевики вели целенаправленно с двух направлений.

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