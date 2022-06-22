ВСУ обстреляли Волновахский район: В Ровнополе погибли женщина и ребенок

В Ровнополе погибли женщина и ребенок. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 июня, ВСУ обстреляли Ровнополь Волновахского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- По улице Октябрьской погибли женщина и ребенок, - говорится в сообщении штаба.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики сорок пять раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 374 боеприпаса. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Центрально-городской районы), Горловка (Калининский и Никитовский районы), Доломитное, Гольмовский, Михайловка, Луганское, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка.

Враг применял РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, АГС. За этот период в Макеевке погиб мирный житель 1978 г.р. Ранения получили 13 гражданских лиц, (трое детей: мальчик 2009 г.р. и девочки 2009 и 2016 г.р.) из них один сотрудник МЧС, в Киевском районе Донецка, Ясиноватой и Макеевке.

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