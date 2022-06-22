В Донецке электрикам, раненым во время ремонта контактных проводов для движения троллейбусов, оказывают медицинскую помощь

Украинские боевики не прекращают обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 22 июня, в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка на пересечении Таманского проспекта и улицы Челюскинцев были ранены два электрики предприятия «Донэлектроавтотранс». Как «КП» сообщала, они выполняли служебные обязанности по ремонту поврежденной контактной сети.

- Получили ранения сотрудники «Донэлектроавтотранса»: мужчина 1974 г.р. (открытый перелом руки, доставлен в больницу № 17); мужчина 1962 г.р. (осколочные ранения руки), - рассказал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По его данным , также в результате украинского обстрела повреждены многоквартирные жилые дома:

- ул. Университетская, 108 – повреждён газопровод;

- ул. Артёма, 163;

- ул. Щорса, 96.

Раннее сегодня Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о повреждениях по следующим адресам:

- ул. Щорса, 100, 104, 104 «а» (многоквартирные жилые дома);

- ул. Артема 118 (Детская музыкальная школа);

- ул. Артёма, 122 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом).

Отмечается, что повреждений больше. Из-за продолжающихся обстрелов зафиксировать их пока не представляется возможным.

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