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Политика22 июня 2022 8:52

В Донецке электрикам, раненым во время ремонта контактных проводов для движения троллейбусов, оказывают медицинскую помощь

Украинские боевики обстреляли Киевский район столицы ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики не прекращают обстрелов

Украинские боевики не прекращают обстрелов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 22 июня, в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка на пересечении Таманского проспекта и улицы Челюскинцев были ранены два электрики предприятия «Донэлектроавтотранс». Как «КП» сообщала, они выполняли служебные обязанности по ремонту поврежденной контактной сети.

- Получили ранения сотрудники «Донэлектроавтотранса»: мужчина 1974 г.р. (открытый перелом руки, доставлен в больницу № 17); мужчина 1962 г.р. (осколочные ранения руки), - рассказал глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По его данным , также в результате украинского обстрела повреждены многоквартирные жилые дома:

- ул. Университетская, 108 – повреждён газопровод;

- ул. Артёма, 163;

- ул. Щорса, 96.

Раннее сегодня Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о повреждениях по следующим адресам:

- ул. Щорса, 100, 104, 104 «а» (многоквартирные жилые дома);

- ул. Артема 118 (Детская музыкальная школа);

- ул. Артёма, 122 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом).

Отмечается, что повреждений больше. Из-за продолжающихся обстрелов зафиксировать их пока не представляется возможным.

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