Шефство над Докучаевском взяла Владимирская область

Владимирская область поможет в восстановлении и развитии Докучаевска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Докучаевску в восстановлении и развитии поможет Владимирская область. Российский регион взял шефство над донбасским городом. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил глава горадминистрации Александр Качанов.

- На этих выходных к нам приедет делегация из Владимирской области. Уже старший этой группы со мной связался - это глава администрации города Суздаль. Суздаль - наш город-побратим, - говорит Качанов. – В ходе встречи предполагается обсудить дальнейшие планы по развитию города.

Напомним, что глава администрации Макеевки Владислав Ключаров и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Макеевки и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Тем временем школьники ДНР и ЛНР отправились на космодром "Байконур". Ребята посетят музеи колыбели мировой космонавтики, познакомятся с инфраструктурой космодрома, а в пятницу станут свидетелями запуска ракеты «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20»

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