Дети из ДНР и ЛНР посетят космодром «Байконур»

Ребята уже в пути. Фото: t.me/oddr_info

Группа школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик отправилась сегодня по приглашению Роскосмоса в Российскую Федерацию - на «Байконур». Об этом сообщили в Общественном движении «Донецкая Республика».

- Ребята посетят музеи колыбели мировой космонавтики, познакомятся с инфраструктурой космодрома, а в пятницу станут свидетелями запуска ракеты «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что грузовой корабль «Прогресс», полет которого к Международной космической станции запланировал в июне, может полететь в космос под именем «Донбасс».

Тем временем глава администрации Макеевки Владислав Ключаров и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Макеевки и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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