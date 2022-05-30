Макеевка подписала Соглашение о сотрудничестве с Югрой

Наталья Комарова и Владислав Ключаров. Фото: Администрация Макеевки

Макеевка и Югра подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в Общественном движении «Донецкая Республика».

- Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Макеевки и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, - говорится в сообщении.

Мэр Макеевки отметил, что для города - это очень значимое событие.

- Мы искренне благодарны русским братьям за то, что они готовы поддержать нас и не бросают народ Донбасса в беде, - говорит Ключаров. - Убежден, что наша совместная работа с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа принесет щедрые плоды и ускорит возвращение Макеевки к бесперебойной работе всех сфер жизнедеятельности.

Напомним, что губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова посетила Мариуполь и поселок Мелекино.

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