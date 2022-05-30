«Для украинских карателей нет ничего святого»: ВФУ обстреляли Свято-Вознесенский храм в Горловке

Под обстрел ВФУ попал храм. Фото: t.me/Prikhodko1970

Украинские вооруженные формирования, 29 мая, обстреляли Свято-Вознесенский храм в Горловке. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

- Для украинских карателей нет ничего святого. Мирных жителей Горловки продолжают осыпать снарядами. 29 мая в поселке Байрак Калининского района Горловки снаряд ВФУ разорвался на территории Свято-Вознесенского храма по улице Межлаука, 86, - сообщил Иван Сергеевич.

Тем временем украинские боевики продолжают обстрел Горловки. Под огнем ВФУ 30 мая поселки им. Ленина, Озеряновка, Пантелеймоновка, совхоз «Горловский». Зафиксированы повреждении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу центр Донецка из 155-миллиметровых американских гаубиц и реактивной системы залпового огня "Смерч" с кассетным боеприпасов. В результате обстрела пострадали более 20 мирных жителей.

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