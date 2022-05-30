Обстрел центра Донецка 30 мая 2022: число пострадавших возросло до 21 человека

ВФУ обстреляли центр Донецка. Фото: ДНР в СЦКК

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины возросло до 21 человека. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По уточненной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 21 человека: пять погибли и 16 получили ранения. Среди погибших - подросток 2009 года рождения, - говорится в сообщении.

Также снаряды украинских карателей повредили классическую гуманитарную гимназию и школы № 5 и № 22

По информации военных экспертов представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибром 155 миллиметров (калибр американской гаубицы, - Авт.), а также две ракеты реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч» с кассетным боеприпасом.

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