Электроснабжение в Мариуполь подадут со Старобешевской ТЭС

Старобешевская ТЭС готовится подать напряжение на Мариуполь. Фото: t.me/oddr_info

Старобешевская теплоэлектростанция готовится к подаче напряжения на Мариуполь. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

С 5 мая ведутся работы по подготовке электрооборудования перед подачей напряжения на мариупольскую подстанцию. В планах энергетиков завершить их 15 июня, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам электрического цеха предстоит выполнить значительный объем работ.

- На минувшей неделе электрики занимались капитальным ремонтом линейного разъединителя и наладкой воздушного выключателя, - сказали в Минэнерго.

В начале июня завершающим этапом будет взятие под рабочее напряжение вышеуказанного оборудования перед включением.

- На протяжении семи лет оборудование ВЛ-220 кВ «Азовская-1» находилось в резерве, но всегда поддерживалось в работоспособном состоянии. Ранее в работе находились сразу три высоковольтных линии (Азовская-1, Азовская-2 и Азовская-3), по которым, в дальнейшей перспективе также может быть подано напряжение на Мариуполь, - рассказал старший мастер электроцеха Максим Гунькин.

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