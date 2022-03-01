В Еленовке украинские снаряды разрываются на площади Центральной

ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы. Фото: Администрация Донецка

Сегодня, 1 марта, в прифронтовом поселке городского типа Еленовка (на время продолжающегося конфликта он присоединен к Донецку) украинский снаряд разорвался в магазине на площади Центральной. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинскими вооруженными формированиями ведется обстрел Еленовки: зафиксировано прямое попадание в магазин «Люкс» на площади Центральной, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Данные о пострадавших уточняются.

Еленовка находится в непосредственной близости от одноименного контрольно-пропускного пункта. На сегодня это единственный гуманитарный коридор, через который жители могут проследовать с территории временно подконтрольной Украине в Республику и обратно.

Вооруженные формирования Украины продолжают ожесточенные обстрелы Республик Донбасса. По уточненным данным представительства ДНР в СЦКК, в результате утреннего обстрела Горловки ранено, как минимум, 15 жителей. В Докучаевске в результате украинского обстрела погибла женщина.

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