Женщина, раненая в поселке Ясное под Докучаевском, скончалась

Жительница Докучаевска скончалась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирная жительница, получившая сегодня ранения в ходе обстрела ВСУ поселка Ясное под Докучаевском, скончалась. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По уточненной информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ населенного пункта Ясное, скончалась, - проинформировали там.

Представители Республики подчеркнули, что по всем фактам преступных действий ВСУ будут проведены разбирательства, их результаты передадут в Генеральную прокуратуру ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что поселок Ясное был обстрелян противником со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Березовое. Оттуда украинские военные выпустили пять 120-миллиметровых мин.

Как отметили в СЦКК, сейчас армия Киева ведет огонь по Донбассу по всем направлениям, применяя при этом ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град».

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https://www.donetsk.kp.ru/online/news/4648069/