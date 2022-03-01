В ДНР сообщили о ранении женщины под Докучаевском

В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Ясное под Докучаевском была ранена мирная жительница. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела со стороны ВФУ поселка Ясное, на улице Богдана Хмельницкого, 11 пострадала женщина. Анкетные данные устанавливаются, - проинформировали наблюдатели.

Ранее в представительстве сообщили, что поселок был обстрелян со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Березовое. Оттуда подразделения украинской армии выпустили пять 120-миллиметровых мин.

Как отметили ранее в СЦКК, сейчас армия Киева ведет огонь по Донбассу по всем направлениям, применяя при этом ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град».

В Горловке, которая подвергается обстрелам противника с 06.15 утра, сообщают уже о 19 раненых жителях. Погибших нет, утверждает руководитель городской администрации Иван Приходько.

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