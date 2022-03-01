Жители Донбасса встречают освободителей со слезами на глазах

Освободительная операция продолжается. Фото: НМ ЛНР

Продолжается операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Силам ДНР и ЛНР при поддержке вооруженных сил России удалось освободить целый ряд населенных пунктов.

В поселках и городах устанавливаются новые порядки для обеспечения жизнедеятельности населения. Среди освобожденных населенных пунктов - город Счастье. Он перешел под контроль ЛНР.

- Подразделения оборонного ведомства Республики разгромили противника, находившегося в населенном пункте Счастье, - сказали в НМ ЛНР. – Линия соприкосновения передвинулась за пределы города.

Сейчас в населенном пункте ведутся работы по возобновлению всех сфер деятельности. Ведутся координационные собрания. Из Луганска прибывают соответствующие структуры, которые должны восстановить газоснабжение и электроснабжение, которые в эти дни были серьезно повреждены украинскими войсками во время боевых действий. Ведется обеспечение подвоза продуктов.

- Руководство Республики делает все, чтобы жители Счастья начали жить мирной жизнью, - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Жители Счастья со слезами на глазах встретили освободителей. По их словам, они ждали этого дня долго. Верили, что рано или поздно это произойдет и совершавшимся украинскими боевиками бесчинствам придет конец.

- Когда увидела ребят, которые пришли, я вышла и спросила: кто вы? Один из них отвечает: мы казаки. Я потеряла дар речи. Настолько мне было приятно, я была рада, - рассказала жительница освобожденного города.

Когда украинские боевики осознали неминуемый исход – спасались бегством.

- Прикрывая свой побег поддержкой артиллерии, которая без разбора хаотично била по жилым кварталам города, - сказали в Народной милиции Республики.

Жители населенного пункта заметили, что ради спасение собственных жизней украинские военнослужащие переодевались в гражданскую одежду и в спешке покидали город.

- Переодевались полностью, вплоть до нижнего белья, потому что, оно, наверное, маркированное, - рассказала пенсионерка из Счастья.

Тем временем, украинские вооруженные формирования Украины панически отступают со своих позиций, бросая все, даже дорогостоящее и натовское вооружение. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

– Страх за собственные жизни сковал сердца украинских военнослужащих и заставил из спешно бежать со своих позиций, - говорят в оборонном ведомстве ДНР.

В Народной милиции отметили, что брошенное украинскими солдатами дорогостоящее вооружение уже скоро будет использовано НМ ДНР.

- Среди трофеев массово встречаются образцы натовского вооружения, - сказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.