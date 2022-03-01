Эдуард Басурин: Сотрудники ОБСЕ передали Киеву координаты стратегических объектов в ДНР

Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские военные получали от представителей миссии ОБСЕ координаты стратегических объектов ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- У нас на руках военные документы штаба оперативно-тактической группы «Восток», в которых указаны координаты обстрелов нашей территории. И в них есть упоминание, что почти половину данной информации предоставляли сотрудники ОБСЕ, - рассказал Басурин.

На сегодня точно не известно, как долго такие данные передавались украинским военным.

- Я думаю, что это было в течение всего конфликта, потому что неоднократно упоминалось то, что сотрудники ОБСЕ помогают украинской армии, - отметил заместитель начальника Управления Народной милиции.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 марта, донецкий офис СММ ОБСЕ в полном составе выехал в направлении российской границы.

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