Глава ДНР: Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, – нанести на свой автомобиль знак Z

Денис Пушилин Фото: Александр КОЦ

В настоящее время идет не просто спецоперация по оказанию помощи Республикам Донбасса. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Идет война добра со злом. Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима. Восстанавливается справедливость, - заявил Денис Владимирович.

Глава Республики отметил, что на передовой этой борьбы сейчас мужественные воины России, Донецкой и Луганской Народных Республик, перед которыми стоит сложнейшая задача провести освободительную операцию так, чтобы не нанести урон мирным людям.

- Противоположным образом ведут себя боевики вооруженных формирований Украины, - говорит Пушилин. - Отступая, они обстреливают населенные пункты, где только что дислоцировались, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры. Нелюди. Иначе не назовешь.

Денис Пушилин подчеркивает, что, когда решаются судьбы миллионов, очень важно, на какой ты стороне. Очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного справедливого будущего.

- Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, – нанести на свой автомобиль знак Z. Уже многие это сделали. Я прошу подключиться журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе, - призвал Глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что поддержка должна быть всеобщей. - В таком единстве – сила русского духа и залог нашей Победы!