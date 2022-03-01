Обстрел Горловки утром 1 марта: Подтверждено ранение 15 мирных жителей

Утром ВСУ подвергли массированному обстрелу Горловку. Фото: Иван Приходько

В результате утреннего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили как минимум 15 человек. Об этом свидетельствуют уточненные данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

На текущий момент подтверждено ранение 15 мирных жителей, информация о пострадавших продолжает поступать, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Кроме того, обесточено 28 котельных и 204 трансформаторные подстанции. Более 106 000 абонентов остались без электроэнергии. В результате приостановки работы Фильтровальной станции №2 обесточена фильтровальная станция №1.

- По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы Генеральной Прокуратуре ДНР, - сказали в Представительстве.

Тем временем мэр Горловки Иван Приходько сообщает о 19 раненых жителях в результате украинского обстрела.

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