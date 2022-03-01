Горловка под обстрелами: В городе ранены уже 19 жителей

Обстрел Горловки. Фото: Администрация города

Обстрелы Горловки не стихают с семи часов утра. На данный момент в городе сообщают уже о 19 раненых жителях. Погибших нет, говорит руководитель городской администрации Иван Приходько.

По его словам, в городе частично восстановили электроснабжение.

- Без света по-прежнему часть Никитовского района, - проинформировал мэр. Напомним, сегодня Горловка подверглась обстрелам противника с 06.15 утра. Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ бьют по городу из 152-миллиметровой артиллерии и крупнокалиберных минометов. В результате повреждены многие объекты инфраструктуры - более двадцати домостроений, остекление в поликлинике, завод «Кераммаш» и очистные сооружения.

Кроме того, была перебита линия 110 кВ, из-за чего две трети Горловки остались без электричества. В СЦКК отметили, что в результате обстрелов в городе повреждена газовая труба, зафиксировано также прямое попадание снаряда в квартиру. Фото: Администрация города Горловка

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