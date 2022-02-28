Глава ЛНР заявил, что ситуация на фронте остается напряженной, наступление в Донбассе продолжится

Леонид Пасечник рассказал о текущей ситуации в зоне конфликта. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Обстановка в Донбассе остается напряженной, но наступление идет по плану. Об этом журналистам телеканала «Россия 24» сообщил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наступление идет в плановом режиме, - заявил он.

При этом Леонид Пасечник отметил, что киевские силовики начали менять тактику обороны - теперь тяжелую технику и реактивные системы залпового огня «Град» они размещают в жилых кварталах городов и сел, прикрываясь жителями.

- Прикрываясь живым щитом из мирного населения, ведут боевые действия. Это, безусловно, осложняет наши действия на фронте, - заявил он.

Напомним, в ЛНР гарантируют полную безопасность и человеческое отношение к добровольно сложившим оружие военнослужащим ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

Омбудсмен заверила, что всем перешедшим на сторону ЛНР солдатам оказывается необходимая медицинская помощь, их условия пребывания соответствуют всем гуманитарным нормам и принципам. Кроме того, в Республике работает горячая линия для родственников сложивших оружие украинских бойцов.

Читайте также

Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов

Освободительная операция продолжается (подробнее)