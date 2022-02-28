Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова: «Республика гарантирует человеческое отношение и полную безопасность всех лиц, сложивших оружие»

Виктория Сердюкова проверила условия содержания военных ВСУ, сложивших оружие и перешедших на сторону Республики. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика гарантирует полную безопасность и человеческое отношение к добровольно сложившим оружие военнослужащим ВСУ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова после встречи с перешедшими на сторону Республики киевскими силовиками.

- Мы хотим мира, мы хотим его восемь лет, не четыре-пять дней. Со своей стороны, ЛНР гарантирует человеческое отношение и полную безопасность всех лиц, сложивших оружие, - подчеркнула она.

Омбудсмен заверила, что всем перешедшим на сторону ЛНР солдатам оказывается необходимая медицинская помощь, их условия пребывания соответствуют всем гуманитарным нормам и принципам. Кроме того, в Республике работает горячая линия для родственников сложивших оружие украинских бойцов.

Для получения информации о судьбе своих близких они могут направить запрос на электронную почту ombudsmanlnr@mail.ru или же обратиться по номеру телефона горячей линии: (0642) 58-41-04. Все детали указаны на официальном сайте уполномоченного по правам человека в ЛНР.

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