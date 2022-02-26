В ЛНР запустили «горячую линию» для родственников сложивших оружие бойцов ВСУ

По телефону «горячей линии» родные смогут узнать о судьбе своих мужей и детей. Фото: сайт главы ДНР

При уполномоченном по правам человека в ЛНР начала работу «горячая линия» для родственников военнослужащих ВСУ, которые сложили оружие и перешли на сторону Республики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции страны.

- Мы открываем горячую линию для матерей добровольно перешедших украинских солдат, которые осознали бессмысленность войны и пытаются сохранить свои жизни. Она будет называться «Нет войне! Тебя ждут родные живым!». На ней вы можете узнать о судьбе ваших мужей и детей: ранены ли они, состояние здоровья, как и в какое время можно с ними связаться, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Уточняется, что для получения этой информации необходимо направить запрос на электронную почту ombudsmanlnr@mail.ru, указав фамилию, имя и отчество военнослужащего, а также свои персональные данные, или же позвонить по номеру телефона: (0642) 58-41-04.

В Народной милиции отметили, что украинским военнослужащим, находящимся сегодня на территории Луганской Народной Республики, оказана необходимая медицинская помощь, все они содержатся согласно норм международного права.

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