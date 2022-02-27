Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов

Под контролем ЛНР уже восемь населенных пунктов. Фото: НМ ЛНР

Народная милиции Луганская Народной Республики продолжает освободительную операцию. По данным на 19.00 27 февраля под контроль ЛНР уже перешло восемь населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований Украины

Под контролем Республики – Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново.

- Максимально продвинуться Народной Милиции ЛНР удалось на направлении Северодонецк/Рубежное — на 56 километров, - об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. - Операция по освобождению территории Республики продолжается.

Тем временем под контроль Донецкой Народной Республики уже перешло 18 населенных пунктов. Подразделения продолжают мероприятия по освобождению населенных пунктов, Каменка и Волноваха.

Защитники Республик предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и помощи гражданскому населению.

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