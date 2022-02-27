Обесточена часть Докучаевска

В результате обстрела Докучаевска со стороны вооруженных формирований Украины повреждена воздушная линия электропередач 6 кВ, распределительная подстанция 337 и трансформаторная подстанция № 327. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Около 1000 абонентов остались без электроэнергии, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В Представительстве отметили, что украинские вооруженные формирования наносят прицельные удары по объектам гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, что в результате обстрела Докучаевска ранения получили три мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 февраля, недавно освобожденное от оккупантов село Николаевка Волновахского района подверглось обстрелу из реактивных систем залпового огня. В результате в своем доме сгорела мирная жительница.

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