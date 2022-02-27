В результате обстрела ВСУ из «Града» в своем доме сгорела мирная жительница Волновахского района

По домам жителей Донбасса украинские военные стреляют из Градов». Фото: ГШ ВСУ

Сегодня, 27 февраля, недавно освобожденное от оккупантов село Николаевка Волновахского района подверглось обстрелу из реактивных систем залпового огня. В результате в своем доме сгорела мирная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Также сегодня днем отступающие националисты полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» поселок Сартана рядом с Мариуполем.

- Украинские боевики не изменяют своей тактике артиллерийского террора мирных жителей Донбасса, - отметили в УНМ.

По состоянию на 27 февраля подразделениями Народной милиции ДНР освобождено 17 населенных пунктов, ранее находившееся под контролем подразделений ВСУ.

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