В результате украинского обстрела в Первомайске разрушено 10 домов

Разрушено 10 домов в Первомайске. Фото: ЛНР в СЦКК

В представительстве Луганской Народной Республики уточнили информацию по вчерашнему обстрелу города Первомайск. В результате огня вооруженных формирований Украины повреждено десять домов.

-По уточненной информации в результате вчерашних обстрелов Республики повреждено (разрушено) 10 жилых домов в городе Первомайск, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что результате обстрела украинскими карателями Александровки зафиксированы разрушения храма по улице Горького, 256: повреждено остекление окон и забор, посечены осколками стены.

Сегодня под обстрел украинской армии попала группа журналистов из ДНР, России, Италии и Франции, направлявшихся в недавно освобожденный населенный пункт Николаевку на юге Донецкой Народной Республики.

Те временем украинские войска продолжают обстреливать территорию ЛНР. Для ведения огня ВСУ используют минометы, гранатометы, артиллерию, РСЗО.

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